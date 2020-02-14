揚明光(3504)因認列貨架顯示器呆料損失，2019年每股盈餘僅0.04元，揚明光總經理徐誌鴻表示，公司對去年營運表現很不滿意，儘管受大陸新冠肺炎疫情影響，目前訂單能見度非常低，但我們沒有藉口，必須突破挑戰，希望今年能有好的表現。

揚明光今天下午舉行法說會，揚明光2019年下半年合併營收為23.84億元，營業毛利為5.28億元，合併毛利率為22.1%，營業淨損為2300萬元，稅後淨損為3300萬元，每股淨損為0.29元，累計2019年合併營收為48.2億元，年減23%，營業毛利為10.29億元，年減18%，營業淨損為800萬元，稅後盈餘為500萬元，每股盈餘為0.04元。

揚明光因2019年貨架顯示器幾乎沒有出貨，因而認列庫存呆料5000萬元到6000萬元損失，致使下半年營業損失達2300萬元，徐誌鴻坦承，這是揚明光管理及作業上的疏失，還沒拿到訂單就先備料，雖然公司有跟客戶溝通，希望客戶考量長期合作關係分擔，但客戶認為應該由揚明光承擔，在與客戶溝通未果下，公司還是必須秉持原有會計準則提列損失。

就各產品來看，立基型AR及車用產品可望較去年同期有明顯成長，徐誌鴻表示，立基型AR有基礎零件及模組兩大類產品，其中成長較多是模組部分，主要是針對特定用途、運用在立基型市場，客戶需求看起來比預期好蠻多的，出貨數量可達70K水準，相對過去出貨是小量，現在是大進展，零件部分則是處於開發試作、消費者體驗測試階段，不知客戶何時可以把終端產品推上市，由於立基型AR產品市場參與者不多，能做出來的廠商很少，相關產品毛利率優於公司平均毛利率。

在車用產品部分，徐誌鴻表示，去年車市及車廠需求較弱，現在已看到反轉，目前公司車用產品包括：抬頭顯示器、智慧頭燈及ADAS三大塊，其中抬頭顯示器除已量產客戶，新增德國OEM大廠及美國OEM車廠，預計2021年開始量產，智慧頭燈去年下半年開始導入歐洲OEM車廠，取得3個Tier 1廠認證(含大陸及歐美市場)，預計2022年開始量產，光達產品亦開始發酵，至於ADAS還在努力中。

至於檢測類產品則比較偏向工業應用，徐誌鴻表示，PCB曝光機已去年底開始有實際出貨，提供鏡頭產品，今年訂單看起來還蠻不錯的，食品生物檢測去年開始開發，目前客戶調整化學試劑，今年會上市；防偽化學藥劑檢測則與全球市佔率很高的客戶有長期合作關係，公司希望藉此開拓歐美市場，分散現在大陸為主地區營收比重，改善產品組合毛利。

(時報資訊)