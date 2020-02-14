特力(2908)集團1月合併營收為32.6億元，較去年同月減少18.9%，特力表示，2020年零售事業除推動虛實整合「線上行銷線下體驗」之新零售模式外，實體通路亦持續推出創新體驗、建立消費者服務平台、特力屋通路更將以社區為中心，積極拓展小型店，並落實供應鏈全球化，以提升核心競爭力。

由於1月適逢農曆新年工作天數較少，特力貿易事業體1月合併營收為15.6億元，較去年同期減少26.1%；因今年春節在1月，去年在2月，兩年春節落在不同月份，在比較基期不同之情況下，台灣零售事業體1月合併營收為16.4億元，較去同期減少4.9%。

就營收結構來看，1月貿易營收為15.6億元，占整體營收比重48%；零售營收為16.4億元，占整體營收比重50%。

特力表示，2020年特力將持續強化客戶服務及落實供應鏈全球化之佈局，以便增強核心競爭力；零售事業除了推動虛實整合「線上行銷線下體驗」之新零售模式外，實體通路亦持續推出創新體驗、建立消費者服務平台、特力屋通路更將以社區為中心，積極拓展小型店，提供親切、專業、即時性服務。

(時報資訊)