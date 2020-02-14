雲林縣結合北港燈會與情人節，推出愛情微電影。（雲林縣文化觀光處提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府結合北港燈會迎接西洋情人節，14日推出「北港小鎮愛情微電影」，電影藉由男女主角在燈會中的重逢，介紹北港鎮的花燈文化與特色美食，提醒民眾北港燈會將於本月16日閉幕，請大家把握最後賞燈機會。

為迎接2月14日西洋情人節，雲林縣政府今年推出「北港小鎮愛情微電影」，預告片上傳網路即引來偶像劇教母柴智屏按讚，影片結合「燈會原鄉」北港百年藝鎮的歷史文化，以及老街巷弄的懷舊氣氛，敘述1段動人的愛情故事。

雲林縣政府表示，影片配樂為林隆璇、林亭翰父子去年攜手創作的「北港小鎮」，劇情為男女主角外漂返鄉參加北港燈會，2人舊地重遊卻數次擦肩而過，最終在燈會主燈區「水道頭文化園區」的時光廊道重逢，巧妙呼應燈區主題「生命洄游，吉慶團圓」。

「北港小鎮愛情微電影」製作團隊是一群平均年齡30歲的年青人，製作費不到10萬，從前置到完片僅3天，用最少的資源發揮最大效應，男女主角都是雲林素人，其中女主角由雲林縣政府文化觀光處長陳璧君擔綱，真情流露不造作，吸引大批網民按讚。

陳璧君表示，縣府14日晚間在水道頭文化園區舉辦「我心鼠於你浪漫情人夜」，現場有樂團演唱浪漫情歌、以及情侶默契大考驗活動，並提供「朝聖高悅酒店」住宿券、全台獨家「媽祖音樂盒」摸彩獎品，陪伴民眾度過充滿燈會氛圍的浪漫情人夜。

(中時 )