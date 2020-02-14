佳里金唐殿蕭壠香科，百足真人蜈蚣陣到金唐殿開館後出發遶境。（劉秀芬攝）

佳里金唐殿蕭壠香科，百足真人蜈蚣陣到金唐殿開館後出發遶境。（劉秀芬攝）

台南市佳里區金唐殿庚子蕭壠香科五朝王醮大典遶境15日至17日展開，14日進行請王儀式，由長達201.8公尺的百足真人蜈蚣陣到金唐殿開館，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立法委員郭國文、市議員方一峰、陳昆和、蔡蘇秋金、蔡秋蘭等，及佳里區長朱雅宏、分局長斯儀仙等多人到場剪綵。

參與儀式的黃偉哲表示，適逢新冠肺炎蔓延人心惶惶，希望透過民俗活動，讓民眾從信仰得到慰藉，祈求此次香科繞境能夠驅離瘟疫、消災解厄，庇佑大北門區合境平安。

14日一早金唐殿廟埕湧入上千名民眾，爭相一睹百足真人蜈蚣陣，金唐殿主委陳立國表示，蕭壠香的蜈蚣陣都賦予神格，代表香科千歲爺巡視各村庄掃妖除魔。蜈蚣陣有108節，由36天罡72地煞總共108位天神星君組成，全長201.8公尺，當蜈蚣陣停駐時，信眾則來回鑽蜈蚣陣，求消災解厄。

真人蜈蚣陣先在金唐殿遶行3圈後，接著前往清華宮、同安寮鎮安宮、子龍廟永昌宮、菜寮朝安宮、南聖宮、佳里興震興宮、保安宮繞境，7點回金唐殿，所到之處信徒設香案迎接，焚香膜拜。

金唐殿總幹事邱建男表示，15日起連續3天將進行「庚子蕭壠香科五朝王醮」出巡遶境，19日進行普渡，20日送王燒王船。想觀賞蜈蚣陣的遊客，千萬不可貿然靠近或穿越，以免造成意外，想要鑽蜈蚣陣的民眾一定要聽從工作人員的指示，共同維護香科秩序。

(中時 )