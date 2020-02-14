對畫廊業者而言，視覺藝術產業受新冠肺炎疫情的衝擊相對於表演藝術，沒有那麼直接和巨大，短期內受疫情衝擊較小，但中華民國畫廊協會理事長鍾經新指出，畫廊產業對於市場的敏感度高，長期而言對於畫廊的海內外布局仍會產生相當程度的影響。

鍾經新指出，新冠肺炎已發展成全球性的危機，「畫廊產業是興於百業之後、衰於百業之前的行業，對於市場的敏感度都必須超越其他行業，尤其此刻疫情影響的層面已經擴及全球，相對地畫廊的國內外布局一定產生相當程度的影響，特別是對於亞洲藝博會的參與策略勢必因應調整。」

今年香港巴塞爾、ART Central相繼取消，原定3月13至15日舉辦的台南藝博會延期至5月15至17日舉行，鍾經新認為因疫情隔離了人與人的接觸，未來會衍生出更多新型的線上藝術博覽會，使得資深的業內人士必須強迫學習，未來亞洲是否會出現新的藝術商業模式，值得台灣業者觀察與適應。

文化部擬針對產業推紓困方案，鍾經新指出，期待政府能夠開拓更多的商業機會與管道，並提供藝術品可為擔保的貨款方案，對業者而言最具實際助益。

(旺報 )