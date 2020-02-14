違反藥事法被通緝的22歲林男，遭中市警局第四分局南屯所員警攔查，作賊心虛開賓士車逃逸，因車流受困，下車逃逸， 近50歲員警跑步狂追。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

違反藥事法被通緝的22歲林男，遭中市警局第四分局南屯所員警攔查，作賊心虛開賓士車逃逸，因車流受困，下車逃逸， 近50歲員警跑步狂追了50公尺以上，將他逮補。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

違反藥事法被通緝的22歲林男，日前駕駛賓士C63 AMG 轎跑車，紅燈越線（停止線），中市警局第四分局南屯所員警攔查，林男作賊心虛開車逃逸，並棄車逃跑，最終還是被員警逮補。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

因違反藥事法被通緝的22歲林姓男子，日前因交通違規被中市警局第四分局南屯所員警攔查，林男作賊心虛開車逃逸，逃至高工路林男棄車狂奔，年近50的蕭姓員警也跑步狂追，不一會就將林男逮獲，少年逃犯跑輸警察大叔，讓承辦員警，再次印證毒品對人身體健康的影響。

南屯所員警王家強、蕭堅志，日前執行巡邏勤務，在南屯區文心南與文心南七路口，見一賓士C63 AMG轎跑車輛紅燈越線（停止線），便下車盤查，不料該車駕駛林男見員警靠近，逕自闖紅燈加速逃逸，員警見狀立即鳴笛追了上去，該車一路疾駛，直至高工路因車流受困，林男便將車輛棄置路旁，下車拔腿狂奔。

年近50歲的員警蕭堅志，也下車跑步狂追50公尺以上，林男跑至美村南路時明顯體力不濟，立即遭蕭員追上、輕鬆兩下將他壓制在地，員警查出林男正因涉嫌藥事法案件遭法院通緝中，訊後將他移解歸案。

所內同事對於年近50歲（60年次）的蕭員，仍能追上少年家仔，表示讚佩，也讓年僅22歲，卻因使用毒品，讓身體惡化之林男後悔不已。南屯所所長周景彬呼籲，路上遇警方攔查，應遵守指揮配合受檢，切勿罔顧自己跟其他用路人安全而逃逸；毒品害人害己，千萬要遠離。

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(中時 )