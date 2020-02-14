國務費案纏訟13年 馬永成請求解除境管 17:462020/02/14 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國務機要費纏訟13年，其中前總統陳水扁部分已裁定停審，法官今開庭審理，同案被告扁的幕僚馬永成及林德訓大吐苦水，說他已遭限制出境逾11年，他不會逃亡，請求解除限制出境。法官表示將由合議庭評議後諭知准否。 本案龍潭購地案及洗錢部分除陳致中、黃睿靚遭最高法院發回更審外，扁珍已各被判刑2年，併科罰金300萬元確定；至於國務機要費部分，最高法院認為，更一審將扁珍和幕僚馬永成、林德訓、陳鎮慧判處無罪，違背經驗法則，撤銷發回更審。 (中時 ) #馬永成 #國務 #請求 #幕僚 #林德 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國務卿演說挺台 外交部感謝 04:102020/02/10 兩岸要聞 警涉酒駕還升官 警政署做了這決定 22:322020/02/10 社會 和日商會面提出這請求 但水牛伯直言：日本這次大意了 15:582020/02/12 政治 陸政治局常委會研商疫情 國務院推穩定經濟措施 20:212020/02/12 兩岸 大陸一日多起人事地震 夏寶龍任港澳辦公室主任 12:362020/02/13 兩岸 港澳辦主任張曉明降為副主任 副國級夏寶龍兼主任 12:422020/02/13 兩岸 前美駐烏克蘭大使劍指國務院 批美外交政策不道德 17:262020/02/13 國際 港澳辦人事異動 張曉明降為副職 04:092020/02/14 話題觀察 徵用口罩及禁止出口 延長至4月底 04:092020/02/14 財經要聞 夏寶龍兼港澳辦主任 張曉明遭貶 04:102020/02/14 兩岸要聞 社會熱門新聞 扯髮巴頭逼讓博愛座 北捷大媽判… - 社會 老翁出門買口罩遭輾 當場死亡 - 社會 楊蕙如開庭 檢狠批「侮辱中華民國」 - 社會 徐國勇前腳剛走 基隆KTV橫刀刺肺驚濺血 - 社會 埔里虎頭山中心碑 日籍傘客人傘分離墜落身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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