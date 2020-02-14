國務機要費纏訟13年，其中前總統陳水扁部分已裁定停審，法官今開庭審理，同案被告扁的幕僚馬永成及林德訓大吐苦水，說他已遭限制出境逾11年，他不會逃亡，請求解除限制出境。法官表示將由合議庭評議後諭知准否。

本案龍潭購地案及洗錢部分除陳致中、黃睿靚遭最高法院發回更審外，扁珍已各被判刑2年，併科罰金300萬元確定；至於國務機要費部分，最高法院認為，更一審將扁珍和幕僚馬永成、林德訓、陳鎮慧判處無罪，違背經驗法則，撤銷發回更審。

(中時 )