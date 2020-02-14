為因應新冠肺炎疫情衝擊藝文產業，文化部日前於行政院會，也提出藝文產業短期紓困及中長期振興需求，希望避免藝文產業受衝擊而減緩成長動能，文創產業工作者則指出，受疫情和遊客大減的影響，近期店面業績已較去年同期少了5成至6成。

據文化部統計指出，2018年文創產業統計，台灣文創產業從業人數達26萬人，產值也成長到近8800億元，創下歷史新高。然而在香港、台灣均有實體店面，也與故宮有著雙品牌合作的藝拓國際執行長長曾國源指出，不論港、台，店面業績都下滑了5成以上，台灣尤其在台北故宮的商店櫃位，業績更是下滑了有6成。

對於文化部可望提出紓困方案，曾國源指出，現階段對文創業而言，店面租金和人員成本為最吃重的兩大負荷，由於文創商品與旅遊業息息相關，旅遊餐飲業如今已吹起裁員風，曾國源則是表示：「我們是希望能度過」短期內疫情若能控制仍指望扛過難關，他認為對文創工藝產業的紓困，希望能參照旅遊業，或從退稅機制上給予優惠。

曾國源指出，文創商品的銷售主要還是針對來台旅客，「是在這裡有了旅遊體驗後想選購的紀念品」因此長期而言不只受到疫情影響，也與旅遊配套措施和政策相關，他表示：「陸客減少後，目前東南亞和日本客群的客單都偏低」雖也極積開發低單價商品因應，長期而言仍對產值有影響。

以旅客來台的重要景點故宮為例，確實也因為人流減少，文創商品營業額也下滑，故宮公共事務室指出，北部院區平均人流約7至8000人，疫情爆發以來降至每日2000多人，商店銷售而言，去年每天營業額約140萬，近日降到約每天30萬。

(旺報 )