高市消防隊員昨晚執勤時遇上死劫，釀成1死4輕重傷悲劇。高雄市長韓國瑜今（14）日受訪時表示，對於這起事件感到悲傷及訝異，總結這次寶貴的經驗，必須採取一些做法跟突破，未來要發展智慧型交通號誌，在消防車值勤時，不光響警報，而必須有1台智慧型控制紅綠燈的搖桿在消防車上，確保執勤安全。

韓國瑜表示，昨天這個消防車被大貨車撞擊到的，讓大家感覺到不可思議，而且心裡面非常的悲傷；消防隊員、打火兄弟都是第一線為所有市民朋友的生命財產安全衝最先。

他說，看到一些不幸事件，心裡難過都是在災難現場，幾乎從來沒有發現過消防車去救援的時候，被大貨車撞，所以剎那間第一時間接到消防局局長報告之後，他立刻趕到醫院，「心裡非常難過，沒有看過這種狀況」。

韓國瑜提到，所以未來總結這次寶貴的經驗，必須要採取一些做法跟突破，未來要發展智慧型的交通號誌，就在消防車在值勤的時候，不是光響警報而已，還必須有1台智慧型控制紅綠燈的搖桿的控制器在消防車上，消防車一面響起警報，然後裡面可由控制器來控制紅綠燈，如此一來在搶救災難的時候，消防車可以衝第一線，比較相對安全。

他表示，這次不幸事件，馮小隊長不幸身亡，感到非常難過，另外還有4位不同程度的傷者，他前往探視家屬時，內心也覺得特別難過：他再次拜託市民朋友，將來在開車的時候，千萬不要有酒後駕車的行為，一定要遵守交通號誌，尤其是第一線執勤的警車、消防車，「他們都是保護我們的」。

韓國瑜說，後續消防局會協助這些家屬度過難關，希望市民朋友多多愛護我們警察、消防同仁，至於智慧型的交通號誌，交通局立刻會研議辦理，希望將來讓消防車、警車更安全的來執行勤務。

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(中時 )