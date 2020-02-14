由於疫情嚴重，湖北孝感正積極趕建安陸版的「小湯山醫院」，用於安置感染新冠肺炎的隔離與醫治。圖為隔離醫院的施工現場。（圖／新華社）

湖北省新冠肺炎第二大重災區孝感市已有逾3000人確診，該市防控指揮部14日宣佈緊急命令，即日起在全市範圍內全面升級防控措施，所有屋苑實施全封閉管理，除防疫人員、醫護人員等民生保障從業人員外，其他居民一律不能外出。所有居民日常生活所需物資，由街道及社區居委會配送到家。市用所有黨員無條件服從調度，主動參與防疫工作。新措施原則上以14天為一個週期，視疫情防控效果而決定解除或延長。

《中新網》報導，據孝感市新冠肺炎防控指揮部14日發佈緊急命令，全面升級防治管控措施。除抗疫車輛、公務用車、救護車及警車等特種車輛外，其它車輛一律禁止出入所有屋苑。所有街道及社區實施最嚴格的管控措施，強闖屋苑、道路出入口的人士，公安機關將依法採取強制措施。

報導說，孝感市所有居民基本生活必需物資由街道及社區居委會組織配送，急需物品實行代購服務。確診和疑似病例的家庭成員必須送到集中隔離留觀點單獨隔離留觀，不得居家隔離，嚴防交叉感染。加強發燒病人的預檢分診、分類隔離治療的管理，不得讓一個發燒病人在社會上流動。

根據緊急命令，孝感市所有黨員幹部居民必須無條件服從居住地社區統一領導和調度，積極主動參與防疫工作。

緊急命令還要求，強化對全市城鎮社區、農村從武漢回孝感，以及曾到武漢人員與密切接觸者的追蹤檢查，所有確診病例及疑似病例的密切接觸者，一律隔離治療。孝感必須構建統一高效的醫療診治機構，全面統籌醫療資源和救治力量，提高發燒病人收治率、治癒率，降低感染率、病亡率。

《東網》報導稱，孝感市雲夢縣公安局週五稍早時曾宣佈，在雲夢城區實施「戰時管制」，規定所有屋苑及樓宇實施全封閉管理，非醫護人員、抗疫人員、基本民生保障從業人員等，均不得出入。

(中時電子報)