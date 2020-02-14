2020 年一開春，因新冠肺炎(NCP)疫情引爆，大幅度影響全球經濟。此前，天風國際分析師郭明錤便因新冠肺炎疫情，下調蘋果 iPhone 在今年 Q1 銷量10%，到3600萬~4000萬部的水準。無獨有偶，市調機構 Counterpoint 預測，新冠肺炎影響對於 Q1 中國大陸智慧型手機出貨量將造成重擊，其中很高程度仰賴中國大陸市場的華為(Huawei)預計受創最深。

Counterpoint Research 指出，自 2019 年底爆發的新冠肺炎疫情，全面性的影響了中國以及全球的經濟活動。其中中國大陸政府自 1/24 發出的旅遊禁令，讓零售業以及商業活動急劇放緩，將對於中國大陸的宏觀經濟造成影響。中國農曆新年後預計返工的規劃，也因為受到疫情影響減緩了復工速度。針對因疫情而來的各層面影響，Counterpoint Research 進行了以下分析：

一、2020 年 Q1 中國大陸手機出貨量下滑超過 20%

針對新冠肺炎疫情對中國大陸整體智慧型手機出貨量的影響，Counterpoint Research 副總監 Brady Wang 指出，他們認為市場需求將會大幅下滑，線下(實體店面)的手機銷量將會比去年同期下滑超過 50%。因此，他們針對中國大陸 Q1 手機銷量的預期下調了 20%。不排除(疫情)帶來的影響還會再惡化，他們可能就 2 月份中國大陸手機出貨的銷量，再度下調對於 Q1 銷量的預估。因為出貨量大幅下降的緣故，Counterpoint 預期會對讓庫存激增，並進一步影響到第二季產品的出貨量跟發表。

高度仰賴內需市場 華為受創最深

Counterpoint研究分析師 Flora Tang 談到新冠肺炎疫情對於智慧型手機 OEM 廠的影響，則是認為手機品牌中，有 60% 銷量來自中國內需市場的華為，將會受創最嚴重。OPPO 以及 vivo 則因為更為仰賴線下銷售，也將受到影響。而小米、OnePlus 以及 realme 則是更高比例以線上銷售以及更專注發展海外市場，受到的影響會比較小。

而研究分析師 Mengmeng Zhan 則是指出，蘋果因為關閉中國境內的 Apple Store(蘋果方面指出大部分都會在 2/15 重新開張，北京境內 5 家 Apple Store 已經在 2/14 限時開放民眾入內)，預計將會讓 iPhone 銷量下滑 1 百萬部。針對新產品的開發計畫也因為台灣、美國的工程師無法前往中國而受到影響；而因為在河南鄭州的富士康組裝廠受到延後復工的影響，在人力不足的情況下，預計在 3 月下旬發表的 iPhone SE 2 中階機也推估很難在上市之前準備足夠貨量。

供應鏈復工緩慢

Counterpoint 資深分析師 Ethan Qi 指出，雖然中國大陸在 2 月 10 日起陸續復工，但是復工速度緩慢且謹慎，它們預估供應鏈方面要到 2 月底為止才能完整恢復產能。這將影響到預計在 2020 年上半年發表的智慧手機新品。因為新冠肺炎疫情，他們預測零組件供應商方面也將受到影響，出貨量將會下滑；不過由於市場需求也連帶下滑，目前沒有觀察到製造業因為疫情而導致出貨量不足的現象。

二、全球 2020 Q1 手機銷量預估下滑 5%

Counterpoint Search 研究總監 Tom Kang 認為，他們認為「整體來說，新冠肺炎引起的疫情有望在 3 月獲得控制。」不過中國的商業活動預計要歷經兩個月的時間才能完全恢復正常，這將會讓 2020 年 Q1、Q2 全球以及中國大陸的手機出貨量出現負成長。由於在中國大陸湖北省(包含武漢)境內有不少品牌的供應鏈，目前已經開始遭遇原料供應部不足，對此 Counterpoint 預測可能會讓 Q1 全球手機銷量下滑 5~6%。這些在 Q1 沒有反映出來的市場需求，他們認為有可能延後到 Q3 出現，但並不是一定有這樣的轉移。先前，Counterpoint 預測 2020 年智慧型手機出貨量會比去年有所增長，但因新冠肺炎疫情影響，目前維持持平的預測。

(中時電子報)