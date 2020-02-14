新北市交通局於「五股環保藝術新垃園」周邊路段劃設路邊汽、機車停車格，吸引觀光人潮。（新北市交通局提供／吳亮賢新北傳真）

新北市去年起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，整頓五股垃圾山，將遭占用的2117坪之公有地，綠美化為「五股環保藝術新垃園」，日前交通局也於周邊路段劃設路邊汽、機車停車格，17日起收費管理，除吸引民眾來此觀光，更提升當地停車位周轉率，讓民眾共享車位。

交通局停車營運科長許芫綺指出，位於五股中興路3段192之21號旁的五股環保藝術新垃園，周邊道路土地為國有財產署權管的公有地，為因應參觀民眾停車需求，會勘後決議取消部分紅線，規劃11格汽車停車格、15格機車停車格。

許芫綺表示，汽車停車格將於17日起收費管理，每周一到五7時至20時採單次60元收費，例假日不收費，己設置告示牌，並利用夾單宣導，日後亦有專人按時巡查，如有無牌車、廢棄車等久占車輛，將立即通報相關單位拖吊處理，有效管理停車秩序。

交通局也提醒，駕駛人若於收費路段停車時，未見繳費單，可利用行動支付App以及全國繳費網線上查詢繳費，相關問題則可上路邊停車費查詢服務網查詢。

(中時 )