部落族人將先人骨灰小心翼翼放入櫃中。（林和生攝）

馬兒村納骨牆隆重啟用，族人依序將先人骨灰罈放入櫃中。（林和生攝）

經過20多次部落會議，弭平習慣土葬的族人歧見，三地門鄉首處納骨牆14日在馬兒村隆重啟用，當家頭目吳香蘭將先人骨灰小心翼翼地放入櫃中，一旁眾人吟唱聖歌、虔誠禱告，共同見證部落歷史性的一刻。

三地門鄉長Cemelesai有感而發地說，早期原住民喪葬習俗多採土葬，但也使得各部落公墓嚴重飽和，導致私有地濫葬情況層出不窮，不僅墓區景觀雜亂無章，更破壞原有地形地貌，讓部落出現土石流危害的隱憂，從他上任後就看到問題，因此重新規畫公墓設施變得刻不容緩。

「首要面對的問題就是溝通」，為讓族人捨棄土葬改由火葬，光馬兒村就開了20幾次部落會議，在當家頭目及地方意見領袖協助溝通下，終於達成共識。

鄉內首座納骨牆完工啟用，設計特別融入原住民圖騰，Cemelesai說，總經費將近千萬元，共有6面納骨牆，可存放骨灰罈有520位及大骨骸40位，總共560位；首批入厝櫃位共248位，剩於312納骨牆櫃位預計能有50年的使用年限。

將先人安放入位的李新光環顧四周環境，欣慰地說，這裡視野好、環境佳，彷彿一座休憩的公園，絲毫沒有公墓的陰森氣氛。Cemelesai強調，目前馬兒村與三地村的納骨牆將先行啟用，接續安坡、青葉都著手進行申請程序，未來希望朝向10個部落都能設置納骨牆。

(中時 )