我駐日代表謝長廷14日說明在鑽石公主號郵輪上隔離國人的情形時表示，確診的80多歲老先生已被送到附近的紅十字醫院接受治療。日本的法律規定是要整艘船隔離，沒辦法硬把他們拉出來，所以我們鼓勵大家要撐下去。

謝長廷14日出席日本《每日新聞》舉辦的小學生認識台灣有獎徵答活動頒獎典禮，會後被問

到郵輪的情形時表示，「因為現在我們不能上船也不能見面，有接到通知說，我們編號M的老先生現在送到附近的紅十字醫院治療，我們保持關心，最重要的就是，船上這些人趕快結束隔離。」

謝長廷表示，隔離還沒結束若離開船也是要再隔離，現在剩沒有幾天了（隔離至19日），我們也用信件或各種方式聯絡，希望大家保持健康，撐過這個時間。

此外，代表處也在密切注意與老先生同房的兒子有沒有受到感染，他也下船了，但不能和老先生同住。

謝長廷強調，「我們有保持關心，也保持聯絡，代表處和橫濱辦事處有LINE的群組，當然大家心情都不太好，遇到這種事不是他們能夠選擇的。」「我們鼓勵大家要撐下去」。

(中時電子報)