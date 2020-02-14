中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員峮峮，不僅是台灣球迷眼中的「啦啦隊女神」，在日本也有極高人氣，更因此登上日本知名漫畫雜誌《週刊YOUNG JUMP》封面。而峮峮的個人社群也湧進不少日本粉絲，為此峮峮特地學習日文，希望能更了解粉絲留言。

峮峮自2016年加入Passion Sisters，隨後因為可愛童顏與傲人身材，以及一首陳子豪的應援曲，在台、日兩地爆紅，是球迷公認的啦啦隊女神。去年底登上日本雜誌後，又圈了不少日本粉絲，如今她的個人IG時常會收到日本粉絲的留言。

Passion Sisters人氣成員峮峮登上日本知名漫畫雜誌《週刊YOUNG JUMP》封面。（截自《週刊YOUNG JUMP》／鄧心瑜傳真）

峮峮對此說，「日文的留言有點看不懂，不過穿插一些漢字還能理解，有時候也會用翻譯軟體看球迷說什麼，都是一些正面回應，他們說雖然人在日本但心仍會應援我，也有球迷說希望有機會來球場。」

為此峮峮自去年起開始上日文課，雖然因為工作繁忙，上課時間不多，不過仍在努力學習中。而峮峮被問到是否會請教曾在日職打球的二軍總教練林威助學習日文？峮峮則開玩笑表示，「他很嚴格，我會怕。」

(中時 )