放無薪假？ 華航：是放寬員工請假條件 18:012020/02/14 中時 黃琮淵 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新冠肺炎疫情重挫航空業，華航祭出因應措施。（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情重挫航空業，華航表示，鼓勵員工規劃請休既存的特休假及補休假，並在公司現有的事假及留停制度下，配合員工需求放寬條件由同仁自主申請「特殊事假與放寬留職停薪」，毫無強制性，同仁申請後需經由公司審核同意方得實施。 華航強調，並非實施無薪假措施。 華航解釋，「特殊事假」及「放寬留職停薪」實施日期自2月16日起至6月30日，不影響考績及各類獎金計發。「特殊事假」年資照計，勞、健、團保繼續加保。 獨家》震撼！華航祭無薪假 開放留停 (中時 ) #華航 #事假 #員工 #公司 #留職停薪 也許您會感興趣 推薦閱讀 多國停飛大陸 華航貨運受惠 04:102020/02/10 證券．權證 華航飛無錫有旅客發燒 待檢驗結果 04:102020/02/10 生活新聞 主管深圳返台不隔離還教課 員工檢舉反遭開除 10:262020/02/10 生活 中投前董座涉三中案 法官查是否應境管 12:212020/02/10 社會 避免員工感染武漢肺炎 日企擴大實施在家工作 12:462020/02/10 國際 加增口罩防疫品 陸逾3000公司跨界投產 13:502020/02/10 財經 逼放無薪假？汪小菲員工不忍了 秀證據直言「公司是要倒了？」 14:412020/02/12 娛樂 聯德控股-KY大陸子公司復工 14:052020/02/13 財經 要員工放無薪假？ 華航澄清：絕無強制 17:392020/02/14 生活 華航第一大市場日本列為一級疫區 並放寬特殊事假規定 17:302020/02/14 財經 財經熱門新聞 陸「苦日子」要來了…這3字讓台灣這總統不爽 - 財經 黑天鵝毀了貿易協議！ 北京兩頭燒...災難在後頭 - 財經 肥單搶不贏台積電 死敵半導體再添新兵作戰 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 AMD處理器爆炸性成長 全靠台積電5奈米？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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