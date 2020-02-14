台中市「第14期重劃區」今年第一季將配地，挾著緊鄰水湳經貿園區與台中巨蛋、洲際娛樂商城等重大建設優勢，成為近期建商最熱門的搶地區域，市場專家看好該區潛力可望超過七期重劃區，未來房價行情甚至上看「40萬元」以上。

第14期重劃區橫跨北屯區和西屯區，總開發面積超過400公頃，因鄰近11期重劃區生活機能便利，不少品牌建搶進插旗，包括：今年1月國泰建設砸下15.16億元重金，買下山西路與崇德六路口2446坪的建地，每坪購買單價達62萬元；雙橡園開發以63萬元高價、買下仁平段2600坪建地，地點位於國建新購土地的對面；而精銳建設買下梅川東路五段與崇德二路二段路口建地；惠宇建設則買下崇德八路與豐樂路三段路口的2,500坪建地，每坪購買單價約50萬元。

有業者表示，緊鄰的11期重劃區因發展較早，系統錯落，相較之下14期重劃區土地使用分區，包括住一、住一之一，及第五商業區用地，有別於壅擠、吵雜的舊市區，並且靠近11期洲際崇德商圈、水湳經貿園區，生活機能不虞匱乏，宜居程度高，未來房價行情可期。

專家也分析，14期發展腹地廣大，區內公園預定地多，屬於低密度開發區，且斥資高達65億元的「台中巨蛋」OT案，以及中信金攜手漢神百貨打造的洲際娛樂商城也到在14期重劃區內，14期周邊生活機能逐漸起飛，有助於為房市帶來有利支撐。

著眼於此，專家也看好緊鄰的11期房市也將同步水漲船高，他表示：「目前崇德路沿線連鎖餐飲商家逐漸飽和，周邊商業發展與餐飲一級戰區公益路商圈旗鼓相當，待建設、機能陸續發展到位，後續房市熱烈可期。」

不過，台中不動產協會理事長楊祥銘也提到，11期機能成熟，預售屋成交價約32～33萬左右，儘管先前多家建商搶進14期，顯示該區的未來性確實被看好，但畢竟尚未正式開發，許多基礎建設都沒到位，推案價格是否如預期仍有待觀察，預料建商目前應會先以養地為主，待後續發展再做規劃。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)