勞動部高屏澎東分署人才資源發展中心(簡稱TDC)為推動屏東地區人才發展，2月起至7月在屏東科技大學城中區進修推廣大樓，舉辦系列人資培力課程，首場課程14日登場，邀請人力資源服務工作室負責人張雄喬主講「選才要做的事」，幫助企業找到合適人才。

人才資源發展中心主任李玫臻表示，為協助屏東企業培育制度健全深化，使當地勞工安心就業，TDC在屏東推出人資培力課程選才系列，規畫6大主題，包括選才要做的事、工作說明書的魔法、招募必勝法則、招募法令即戰力、面談必備攻略及新人引導心法等，盼讓參與的人資夥伴，能實際運用於工作崗位上，為公司與勞工共創雙贏。

張雄喬分享如何篩選履歷，以及人才遴選技巧與工具擇定等主題，內容包括企業選才的重要性、求才條件設定、招募面試實務工具應用及面試主管的禮儀與形象等，幫助學員增進選才實務技巧。

李玫臻表示，下一場次將於3月19日登場，屆時邀請企業主管主講「工作說明書的魔法」，歡迎想強化職場專業能力的人資報名參與，詳情請洽TDC專線(07)6220253。

(中時 )