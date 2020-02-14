民航法無人機管理新制將於今年3月31日起正式實施，民航局的「無人機管理規範系統」也在近期上線，其中台灣本島地區採「負面表列」方式提報的，僅八縣市。採「正面列表」含六都直轄市在內，「全縣市空域禁飛」，則多達十一縣市。但是否確定採「正面列表」，記者今電訪直轄市六都交交通局，事情可能存有變數。

記者今電訪六都直轄市交通局運籌規劃科、民航法無人機業務相關承辦人，分別獲得回應，條列如下：

「台北市政府交通局」

對於民航局公告的空域圖資，台北市政府交通局表示，並非最終定案版本，北市府仍在收集民眾意見，惟市府內部各單位多次討論後，皆認為北市因轄區內高樓林立，目前依法規定，空拍無人機不能飛近市區大樓、高速公路旁，需間隔三十公尺，且市內有松山機場，要全市開放空域給空拍機飛行完全不可能，禁航區外要開放因高樓林立，也確有難度，目前確定是「採正面表列」，已劃定「福德坑保育園區內的遙控飛機場」為指定飛行場域。將來待「新制」上路後一年，會依民航局、民眾陳情意見，做「滾動式檢討」。

「新北市政府交通局」

近期接獲民眾陳情反映關於民航局無人機飛行空域一事，交通局表示，因轄區範圍廣大，地貌從海岸線到兩千公只中型山都有，可飛行區域的細部劃分需較多時間，而規劃緩慢最主要的原因是因為，首先，權責單位複雜，如新北較著名的旅遊景點，鼻頭角燈塔隸屬於交通部航港局、十三層遺址管理單位是國營事業的台電，許多景點雖位處新北市境內，但新北市做為地方政府，無權管理和要求中央管事業單位。

但若民眾有建議不錯的地點，可提供給交通局，交通局願在合理情況下協助民眾，發文請權責、管理單位代為回覆，並視建議範圍處理，惟地點若為軍事基地區域則不行。若民眾建議地點可行，經會勘無虞並協調好空域問題，就會加入公告開放區域(綠區)。交通局相關負責人回應記者提問也重申，「市府也希望能多開放，不是要一昧限制民眾業務和娛樂，實因權責單位複雜」。

對於是否確定採正面表列？交通局指出，因目前新北市新莊區已設有「合法的」西盛遙控飛機場，「新北市雖已確定採正面表列」。但各縣市政府初步規劃也是聽民航局建議為主，後續才會逐步會勘、開放飛場。另有民眾陳情盼「開放三重空域」，交通局對此重申，因該區人口較稠密，全區無限制開放完全不可能，但「三重新北環保公園」是否開放，會請相關單位(如：高灘局)會勘後，再協商討論。

「桃園市府交通局」

有民眾來電詢問民航局網站的飛行空域圖資疑慮，交通局表示，該圖資是民航局先自行劃定，目前市府仍在收集土地和機構意見等相關資料，若自然人（玩家）有建議地點，在不違反民航局規範的原則前則下，可寫信給交通局作為意見參考，交通局現階段也積極在蒐集民眾訴求。並做彙整，後續會和相關土地單位協調，3/31前會把更新的圖資提供給民航局，並公告出來。但因桃園轄區內，有桃園國際機場，目前傾向朝「正面表列」方向為主。

「台中市政府交通局」

民航局公布之無人機管理規範系統，「將台中列為正面表列」。台中市府交通局表示，此公布資料，並非最終定案版本」，因縣市升格後許多地區的地籍資料尚須彙整，當初民航局協調時即建議縣市政府空域採正面表列，市府僅是參考主管機關建議。惟因台中市轄內有一座「清泉崗機場」，周邊空域開放是不可能的。

對於民眾致電陳情非紅區(如：港口、軍事基地、各式發電廠站、機場航空站、高鐵和政府單位公告地區..等))，新法修正上路公告前，民眾若有建議場地，也可以書面方式，提供給市府，需有(場域、座標、地籍地號、標示圖標等，依市府需求)，市府審核空域無疑慮，會請陳情民眾和該區域地主或所有權機關協調，若為公家機關(構)，可請市府協助協商。若為私人土地，市府並不會介入，需陳情民眾和地主自行協商。市府會多方採納民眾意見，不會僅採納民航局說法，並在3月31日前會公告。

惟公告後若民意上有不少訴求，市府會視情況和相關業者、單位協調，斟酌調整，再行公告。

「台南市政府交通局」

台南市政府交通局回應，民航局公布的資料是舊的，是否採正面表列，最終版本尚未定案。也不會只有現行版本六處。民眾若有建議地點或相關疑問也可提供給交通局，交通局彙整後若屬民航局權責，會協助轉呈。

「高雄市政府交通局」

對於民航局公布空域圖資查詢系統，「將高雄採正面表示列」，高雄市政府交通局回應。「目前是否採『正面表列』還未定案，並未正式決定。考量到目前各中央主管等單位仍持續在提報管制場域及地點，所以對是否為「正面表列」還在商討中。

對於民航局公告的空域系統，交通局近日也接獲不少通航模業者和飛手的相關陳情電話，各式陳情意見和批評指教聲浪都有，交通局也都一一聆聽和回覆。

綜觀法令規定，在空域規劃部份，若依「《民航法》第99-13條規定，由直轄市、縣（市）政府依公益及安全之需要，公告遙控無人機活動之區域、時間及其他管理事項。『但相關中央主管機關認有禁止或限制遙控無人機飛航活動之需要者，得提請所在地之直轄市、縣（市）政府公告之，直轄市、縣（市）政府應配合辦理』」。

又因「禁限航區及航空站四周一定距離範圍」外，亦非市府所能管轄權限範圍。地方政府所獲授權非常有限。交通局強調，並非各縣市政府認為可開放就完全沒問題，必須配合中央主管機關的要求。各地方政府僅是執行命令的身分，若民眾未來有疑慮或建議，在地方政府可管理的空域條件下，相信各縣市政府也會協助民眾處理，合理飛行範圍的需求。

(中時電子報)