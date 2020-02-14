鳴鳳古道入口處的遊憩區，因缺乏有效管理，棧道腐蝕破損、兒童遊戲設施殘破，逐漸被荒草淹沒。（巫靜婷攝）

鳴鳳古道入口處的遊憩區，因缺乏有效管理，棧道腐蝕破損、兒童遊戲設施殘破，逐漸被荒草淹沒。（巫靜婷攝）

鳴鳳古道入口處的遊憩區，因缺乏有效管理，棧道腐蝕破損、兒童遊戲設施殘破，逐漸被荒草淹沒。（巫靜婷攝）

鳴鳳古道去年底獲登山網站票選為百大必訪步道，名列苗栗縣第5名，不過近日有遊客慕名前往，卻發現位在頭屋端入口的遊憩區，疑似因缺乏管理，牌樓梁柱遭人惡意塗鴉不堪字眼，兒童遊樂設施殘破，任由荒草淹沒。鄉公所回應，該土地雖非公所所有，但已向中央提報整頓計畫。

鳴鳳古道早期是賽夏族人狩獵的山徑，後來成為客家先民往來頭屋、公館和獅潭等地的必經之路，時至今日，已成為民眾尋幽訪勝、健行賞桐的熱門路線，主要有2個入口，分別於西端的頭屋鄉鳴鳳山雲洞宮旁，以及東端的獅潭鄉義民廟附近，古道全長約3公里。

鳴鳳古道入口處的遊憩區設有客語俗諺牌樓，日前遭遊客發現部分設施遭人惡意塗鴉不堪字眼。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

日前有遊客慕名前往鳴鳳古道健行，卻發現位於入口附近遊憩區雜草叢生，兒童遊樂區更是殘破不堪、棧道腐蝕破損寸步難行，牌樓上的客家俗諺也遭人惡意塗鴉，令他感嘆「好好的遊憩區，變成這樣實在可惜！」。黃姓鄉民回憶，10多年孩子們都在這玩，大家泡茶聊天，現在這樣也沒人敢去。

頭屋鄉長徐鑫榮回應，據了解，該遊憩區的土地屬於雲洞宮管理委員會所有，故其應負管理責任，但遊憩區設置戶外，管理措施「只防君子不防小人」。

徐鑫榮指出，經察部分設施，包含木棧道等皆已年久失修，因此公所協助向客委會、交通部觀光局提報計畫爭取經費，鳴鳳山分2區塊進行修繕，未來也將責成觀光暨農業課及雲洞宮管理委員會，特別注意設施管理維護作業。

(中時 )