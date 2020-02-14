大陸國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒14日在北京表示，世界衛生組織支持大陸在湖北省採納臨床診斷結果確診新冠肺炎病例的做法，認為這有助於病人更快得到臨床護理，大陸國務院聯防聯控機制當日召開新聞發布會，介紹疫情防控相關情況，數據顯示，湖北新增確診病例4823例，12日此一數據一度達到14840例，據了解，湖北確診病例的激增很大原因是由於湖北省增加報告了大量臨床診斷病例，提前做診斷，並非病患人數不斷上升。

國務院聯防聯控機制當日召開新聞發布會，介紹疫情防控相關情況，米鋒在發布會上指出，13日數據中，湖北新增確診病例4823例，而12日，這一數據一度達到14840例，據了解，湖北確診病例的激增很大程度上是由於湖北省增加報告了大量臨床診斷病例。

對此，米鋒再次強調，在通報的湖北省數據中，確診病例數中包括了臨床診斷病例，關於湖北省的「臨床診斷病例」，是為做好湖北的新型冠狀病毒肺炎患者早診早治，落實好應收盡收、應治盡治工作，全力減少重症，降低病死率。「並非患者人數不段上升，民眾不能只看數字」。

米鋒表示，世界衛生組織昨日表示，支持大陸在湖北省採納臨床診斷結果確診新冠肺炎病例的做法，認為這有助於病人更快得到臨床護理等，由此而來的確診病例數上升“不代表疫情發展軌跡發生了重大變化。

米鋒指出，除了湖北，全大陸其他省份新增確診病例數從2月3日的890例下降至2月13日的267例，其中，山西省、內蒙古自治區、吉林省、西藏自治區、甘肅省、青海省、新疆維吾爾自治區和新疆生產建設兵團新增確診病例數已連續3天少於5例，顯示前期防控有力有效，需要繼續鞏固防控成果。

(旺報 )