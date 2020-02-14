新冠肺炎延燒，人心惶惶，許多防疫話題紛紛出籠，有網友發現，印度確診病例相較於其他國家較低，有網友號召吃多吃「咖哩」能夠增強免疫力，引起各界關注。位於板橋的Asia 49的菜單恰好就有『惹味咖哩』單元，餐廳表示，最近真的多了許多揪團吃咖哩的客人。餐廳也推出「仁當牛肉」、「檳城咖哩叻沙麵」，以及主廚得意之作「紅咖哩滑蛋軟殼蟹」、「綠咖哩椰奶燉蔬菜」等。

中國有一句名言「醫食同源」，吃對食物就是強身的關鍵，咖哩含有大量的辛香料，有助於腸胃消化，促進新陳代謝，進而增進營養吸收且強化身體的免疫力。Asia 49的咖哩選項包含了知名的大馬「仁當牛肉」、「檳城咖哩叻沙麵」，以及主廚得意之作「紅咖哩滑蛋軟殼蟹」、「綠咖哩椰奶燉蔬菜」等。

Asai 49-仁當牛肉。（圖取Mega 50官網）

「仁當牛肉在2011年被CNN票選為『世界50道美食』的冠軍，所謂「仁當」就是馬來西亞的「乾牛肉咖哩」，以乾辣椒、薑黃、紅蔥、香茅、薑、蒜以小火炒15分鐘，續加荳蔻、肉桂、丁香、香草粉、茴香粉、小茴香粉、辣椒粉、檸檬葉略炒，再倒入椰奶煮沸，然後放入美國牛肉，費時燜燉近三小時後煮至收汁，鹹香夠味。

Asia 49-檳城咖哩叻沙麵。（圖取Mega 50官網）

「檳城咖哩叻沙麵」先用蝦米、蝦殼和雞架子熬湯，再加入前述高湯、椰奶、和新鮮叻沙葉，煮滾再用冰糖、少許鹽巴調味，即是甘醇香濃的叻沙湯頭！食料則一律川燙至熟，便可在碗中依序擺上，包括有油麵、銀芽、魚片、花枝、大蝦、油豆腐泡、雞胸肉絲，再澆上濃郁的湯頭，用料豐富、讓人食指大動。

「紅咖哩滑蛋軟殼蟹」取用廣受歡迎的泰國紅咖哩醬與當地食材，經過檸汁、鹽、酒先行醃過的軟殼蟹，薄撒生粉入鍋油炸，炸好便以前述備妥的紅咖哩醬燴煮入味，隨即盛在摻了椰漿的軟嫩滑蛋上，搭配白灼時蔬和一碟紅咖哩醬共同上桌；蟹與菜的鮮甜，在醬汁的烘托下，更加馥郁可口！

Asia 49-綠咖哩椰奶燉蔬菜。（圖取Mega 50官網）

「綠咖哩椰奶燉蔬菜」是主廚的創意之作，先用泰國綠咖哩醬加入香茅、南薑、檸檬葉、干蔥、洋蔥等，以小火拌炒、棕梠糖調味，最後加椰漿和水稀釋，續打成泥過濾，然後摻入香菜波菜汁，以此熱騰騰的綠咖哩汁盛盅，連同燙熟的繽紛時蔬和一小盅原味椰奶上桌，賓客可以自行澆拌食材，芳香微辣的椰奶綠咖哩更凸顯了蔬果的清甜，吃來有滋有味！

Asia 49-甲必丹椰奶咖哩魚。（圖取Mega 50官網）

「馬來西亞雞肉咖哩」是以慢火燉煮至雞腿肉與馬鈴薯軟透，成為層次豐富的美食。「甲必丹椰奶咖哩魚」則是流行在大馬麻六甲一種不太辣的咖哩風味，鮮腴的海味與香濃的椰奶咖哩完美交融，吃來十分過癮。

(中時電子報)