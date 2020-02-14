新冠肺炎疫情未減，民眾出門消費意願降低，台中各大百貨業者猛推宅配到府服務，目前業績明顯增長。以廣三SOGO為例，凡是當日消費購物滿5,000元即可宅配到府，加上檔期活動優惠促銷，近期業績明顯成長近兩成。

廣三SOGO表示，宅配到府最熱門的商品，包含空氣清淨機、吸塵器、乾洗手系列商品等商品都相當熱賣；部分消費者選購水氧機或精油，搭配淨化空氣。

另在彩妝部分，持久粉底或眼部彩妝等，詢問度及銷售都有不錯的成長，雖然來客數有明顯下滑，但也有不少顧客打電話至櫃位進行訂購並宅配，因此，宅配到府的服務也讓許多消費者覺得貼心。

由於新冠肺炎疫情未見停歇，廣三SOGO百貨表示，持續強化防疫措施，針對員工出入口開啟雙重量體溫機制，於1樓入口處及2樓打卡處各設體溫偵測，確保員工自身管理完善，針對賣場設備包含廁所、手扶梯、電梯設備及經常接觸之電梯面板、門把等，每小時使用75％濃度酒精清潔消毒。

不僅如此，各出入口、電梯口及手扶梯口皆有提供消毒液給顧客使用，全館洗手乳也更換為抗菌洗手乳；租借設備也加強消毒，包含輪椅、娃娃車、尿布台等，防疫全到位，強化賣場安全及衛生；此外，館內每天開店前就開始換氣，每天都是清新安全的空氣，提供顧客放心且安全完善的購物環境。

(工商 )