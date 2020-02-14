新冠肺淡疫情延燒，持續衝擊赴海外旅遊市場，繼中國、港澳與郵輪旅遊之後，日本因出現首例死亡病例，日本政府擴大檢疫，加上國籍航空2月下旬赴日航線減班，使消費者心生疑慮，旅行社已陸續接到旅客退訂2、3月出發的日本團，顯示新冠肺炎疫情正式衝擊日本線。

3月開始赴日旅遊行程轉旺，旅行團主要賣點是3月下賞櫻花、4月則賞紫藤花，另外還有立山黑部開山議題，如今日本疫情升溫，業者擔心會影響到第二季赴日旅遊的旺季。

旅行品保協會14日公布第二各線旅行團參考價格，赴日本旅行團因為匯率與機票價調降，團費售價較第一季調降了1,000到2,000元，東京團2.8萬元至3.4萬元間，日本九州五天團費則在1.8萬元至2.8萬元間。但華航、長榮兩家國籍航空陸續公布續取消飛沖繩、福岡、高松與札幌航班部分航班，且大阪、東京成田亦減班，對消費心理造成影響。

配合政府政策，大陸團4月30日之前都不能出團，港澳則是暫停至3月31日，業者並將由香港、澳門地區轉機前往其他地區旅遊的團體都停止出團。品保協會預期，第二季開始氣候逐漸回暖可望讓疫情擴散趨緩，民眾出遊意願也可望隨氣溫一起回升。

品保協會指出，第二季開始東南亞線行程，檳城蘭卡威因有星宇航空加入競爭，華航調降機票1,000到2,000元，若新冠肺炎疫情持續擴大，預期各行程仍會下修。美國團進入第二季，因反應匯率與機票調降會較去年同期降1,000元，傳統美西八天超值團行程價位約在46,800元至49,800元間。

紐澳線第二季進入秋天是適合出遊季節，同樣也是反應匯率，第二季澳洲團約較去年同期便宜1,000元、紐西蘭團便宜2,000元。歐洲線自4月開始進入旺季，航空公司與旅館飯店和巴士都會漲，惟因反應匯率使整體售價與去年同期不相上下。

品保協會旅遊品質督導及旅遊交易安全委員會主委白中仁表示，美加、紐澳、歐洲與中東目前其實都頗安全，且因匯率關係，今年第二季赴這些國家旅遊團費都較去年同期低，根據過去SARS經驗，只要疫情過了高峰期，旅遊業者啟動促銷，市場有就會好轉。

(工商 )