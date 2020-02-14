中國大陸產線復工情況仍是目前市場關注焦點，富蘭克林華美投信認為，短線上游供應鏈受疫情影響，仍待時間確認誤工情況，使部份產業產能暫停，現階段無法關注需求端，建議持續觀察供應鏈的復工情況，彈性調整持股配置、並逢低分批布局。

富蘭克林華美投信表示，目前已知中國生產製造的廠商，因停工與復工延遲，造成出貨與供貨問題，對全球消費市場將造成不小的影響，連帶拖累經濟表現。而現階段上游半導體等產業權值股較不受衝擊，部分廠商先前已將產能移往東南亞等地，則相對影響有限。

郭修伸表示，由於目前全球各國皆有感染病毒案例，降低群眾消費意願，採購、旅遊、通商、營業門市關閉等造成需求下滑或中斷，可能引起經濟趨緩。若這一波新冠疫情有機會在3月控制住，不再進一步擴展與傳染，則估計全球經濟成長仍有機會在下半年回升。

他認為，中國GDP已經占全球14％，相較2003年SARS期間不可相提並論，疫情已造成廠商供應鏈中斷，因此，在供給面確實有影響，至於需求面是否造成經濟活動減緩，進而影響產品銷售尚待觀察，現階段關注重點仍在生產線上供應鏈端，是否可以正常出貨。

然而，郭修伸分析，值得慶幸的是，，部分台商受到前一波因中國政策調整、人民工資急速上漲及美中貿易戰開打情況不明，使設廠於中國的台廠幾年前開始外移生產線至東南亞等地佈局，則幸運成為此波供應鏈暫時中斷、國際訂單急轉影響的受惠廠商，相關業績也值得持續關注。

富蘭克林華美投信表示，持續觀察疫情變化與供應鏈復工情況，一旦疫情影響漸消除，則股市回歸基本面表現，投資策略上包括：半導體、無線網通、光通訊、人工智慧AI、物聯網、車用電子、資料中心等，而非電子類則看好如醫材、自行車、自動化機械等類股，皆具表現空間，建議應理性觀察，並逢低分批、擇優布局。

(工商 )