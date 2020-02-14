女台商（綠衣）陳美妙直嗆「要罷免我們韓市長的話，先摸摸自己良心」。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今天接見日台商總會訪問團。（柯宗緯攝）

「日本台灣商會聯合總會」（JTCC）籌組35人訪問團，今天下午拜訪高雄市政府，由市長韓國瑜親自接待，雙方展開交流，台商關心工廠缺地、雙語教育、水果檢疫等問題，但過程發生小插曲一度失焦，兩名女台商突將話題轉向「政治」，有人哽咽喊「韓市長是大英雄」，也有人嗆「罷韓者要有良心」，有部分台商直說「不要再講政治啦！」韓國瑜則笑稱「怎麼從水果進出口講到變中華民國」急忙打圓場。

日本台灣商會聯合總會長何道台率隊前往高市府，針對高市府近日提出「滿天星計畫」每年送100位學子出國進修，何道台相當肯定並允諾將「加碼」，未來只要這些學生到日本交流，日台商總會就會贊助獎學金。

原本多位台商交流談及經貿、教育等議題，日台商總會資深理事曾鳳蘭語帶哽咽提到，這次在電視上看到大選感動不得了，中華民國是自由言論國假，韓市長這場仗打得漂亮，雖敗猶榮令人感動，接下來忙著市政工作，部分罷韓的民眾不能代表所有市民心聲，她誇讚韓是「大英雄」，要他繼續加油。

台商陳美妙則呼應說道，近日回國後，發現小港沿海路像飛機跑道一樣平，說句良心話，「要罷免我們韓市長的話，先摸摸自己良心，你們所看到的是什麼？所聽到的是什麼？」現場飄起濃濃政治味，韓國瑜也有點尷尬說「我都知道」，還笑稱「怎麼從水果聊到中華民國」。

(中時 )