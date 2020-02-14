大陸央行人民銀行（下稱人行）14日發布《關於進一步加快上海國際金融中心建設和金融支持長三角一體化發展的意見》，該意見指出，將在更高水平加快上海金融業對外開放，並以金融支持長三角一體化發展。

該意見的頒布，將利於進一步推進上海國際金融中心建設和長三角一體化發展，對引領全國高質量發展、加快現代化經濟體系建設具有重大戰略意義。

此次的開放範圍甚廣。首先，在依法合規、商業自願的前提下，央行與相關部門支持符合條件的商業銀行在上海設立理財子公司、試點外資機構與大型銀行在上海合資設立理財公司；另外，支持商業銀行和銀行理財子公司選擇符合條件、註冊地在上海的資產管理機構作為理財投資合作機構。

其次，支持外資機構設立或控股證券經營機構、基金管理公司在上海落地，並推進人身險外資股比限制從51％提高至100％在上海率先落地。

第三，對境外金融機構在上海投資設立、參股養老金管理公司的申請，成熟一家、批准一家；鼓勵保險資產管理公司在上海設立專業資產管理子公司、試點保險資產管理公司參股境外資產管理機構等在上海設立理財公司、探索保險資金依托上海相關交易所試點投資黃金、石油等大宗商品。

最後，支持符合條件的非金融企業集團在上海設立金融控股公司，鼓勵跨國公司在上海設立全球或區域資金管理中心等總部型機構；跨國公司在上海設立的資金管理中心，經批准可進入銀行間外匯市場交易；同時，允許在上海自貿試驗區註冊的融資租賃母公司和子公司共享外債額度。

(旺報 )