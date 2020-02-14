從小帥到大。(取自微博)

雕刻美男玄彬。(取自玄彬微博)

玄彬高中照。(取自微博)

玄彬、孫藝珍主演超夯韓劇《愛的迫降》本週將播出大結局，除了結局是喜是悲引爆網友熱議，現在陸網更瘋傳一張玄彬高中照，乾淨氣質加上端正五官，令網友驚艷直呼男神真的從小帥到大！

37歲的玄彬擁有184公分的模特兒身材與俊帥外型，當年出道不過3年就以電視劇《我叫金三順》爆紅，該劇結局以破50%的高收視率，成為韓國2005年度收視冠軍，之後與河智苑演出《秘密花園》更是讓他人氣再創高峰，與蘇志燮、孔劉、姜東元被封為韓國演藝圈「四大公共財」。

隨著與孫藝珍演出的《愛的迫降》再次引爆追劇熱潮，玄彬昔日青澀的學生照也在結局前夕瘋傳，零整形的雕刻美男臉蛋，令網友讚嘆不已，「這是多少女孩子的青春」、「從小帥到大！絕了這個男人」。

據玄彬高中同學說法，玄彬當年就是有名的江南區校草，連搭公車都會引發外校女學生騷動，驚呼是「哇～是金泰坪欸（玄彬本名）」！

(中時電子報)