台灣燈會熄燈倒數計時，台中市北區公所「宣傳列車」強力行銷台中，14日西洋情人節當天，開進文化資產園區，是公賣局第5酒廠（台中酒廠）的前身，公所人員向園區內的遊客，介紹今年的台灣燈會，除了結合科技創新與特技展演，更展現在地特色。

台中市北區公所表示，為了2020台灣燈會精心打造了360度立體特色花燈車，特別結合台中的特色景點台中公園、孔廟、科博館及植物園，在后里主燈區同步展出，希望大家別忘了順道至「璀璨29花燈車區」為北區花燈車加油，票選活動投北區一票。

台中市北區公所指出，北區有傳統的在地文化與歷史建築，如孔廟、台中放送局、市長公館及台中公園等都是不容錯過值得一遊的景點，還有北平路、中國醫學大學、科博館及一中商圈等地巷弄美食等著大家來探索及品嚐。

北區公所另介紹台灣燈會「森生守護–光之樹」主燈，15公尺樹木造型矗立於森林園區，22條光帶大樹幹代表縣市、368朵花苞代表鄉鎮市區及2359片心型葉子代表人民，有綠意、蝴蝶及小鳥穿越，是觀光與生態最美結合。

(中時 )