北京市疾病預防控制中心14日召開發佈會，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火指出，北京市出現一起四世同堂家庭聚集性疫情，該家庭親戚從外地途經武漢來京探親，九口人陸續出現症狀。

據了解，1月中旬，三名親戚從外地途經武漢來京探親，導致1月23日家裡幾個人得病，雖然這家人發病後很有公共衛生意識，除了戴口罩外出取藥外，沒有外出，沒有再接觸鄰居和同事，但是由於一家人十口生活在一個密閉空間裡，孩子又太小，不能採取完全隔離措施，導致九口人陸續出現症狀。

龐星火提醒，家中有人發病後，先佩戴一次性醫用口罩，報告社區並及時就醫，及時與家人隔離，單獨居室、餐具，患者使用過物品、接觸環境進行含氯消毒劑進行消毒，就診時告知醫生14天內旅居史、曾接觸過的人，就醫途中避免乘坐公共交通，必須乘坐時應全程佩戴口罩，於他人保持一公尺以上距離，陪同就診人員佩戴口罩，避免與其近距離接觸。

(旺報 )