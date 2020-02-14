隨房市觸底復甦，無論個人或營利事業的房地合一稅收同步大幅飆升，個人房地合一稅去年大幅成長至60.5億元，年增117％，其中，中南部三都稅收更遠高於北北桃三都；營利事業房地合一稅收20.5億元，年增更達145％。

根據財政部統計顯示，房地合一稅實施四年來，全台房地合一個人稅收從2017年的11.9億元、2018年的27.9億元，成長至去年的60.5億元；營利事業房地合一稅從2017年的13.8億、2018年的8.4億，成長至去年的20.5億。

個人、營利事業房地合一稅雙雙倍增，主要反應了房產價格提升，轉售後獲利的情形大幅增多。信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅為2016年1月上路，若去年繳納房地合一稅，都是在2016年以前取得房產又轉手出售，且扣除相關成本還有獲利的交易，除了因房產增值使短期買賣的獲利之外，可能有部分民眾不清楚房地合一稅的相關規定，如誤用贈與等方式節稅，都會導致日後出售房產時產生可觀的房地合一稅負。

在個人房地合一稅部分，台中去年稅收達10.2億元，連續三年居全台之冠，高雄9.7億元居次，台南8.2億元居第三，中南部三都在個人房地合一稅收明顯高過北北桃三都。

曾敬德表示，台中房市仍是呈現走揚趨勢，包括土地或者不動產交易在這兩三年內的短期轉手，獲利被課徵房地合一稅負，相較下，北台灣雖然房價止跌回穩，但相較於中南部地區房市活絡，短期內的上漲空間有限，且可能買方多自用並沒有短期買賣的動機。

至於營利事業房地合一稅，則以新北市稅收7.6億元最高，其次為台北市5.5億元居次，來自雙北市的營利事業房地合一稅收，即占全占六成以上。

(工商 )