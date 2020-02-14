全球第四大壓縮製造廠瑞智精密今（14）日公布，今年過年提前，工作天數減少，元月銷售及出貨雙雙減少。大陸山東青島、江西九江、廣東虎門及惠州四廠區均於10日復工，但因初期復工率僅五至六成，工作天數也比原先預期減少，2月出貨及營收仍會下降。

瑞智元月壓縮機銷售台數141.49萬台，較去年12月減少27.3％，比去年同期減少10.52％，1月合併營收15.46億元，較去年12月減少19.9％，較去年同期減少16.1％。

瑞智指出，元月兩岸合併銷售及合併營收均比去年12月減少，主要因今年過年提早，受春節假期工作天數減少影響所致。原本第一季適逢歐美外銷旺季，但受武漢肺炎影響，配合大陸政府政策，大陸工廠全面延休至10日才開工，預計在復工之後，至少需要一至二周才會恢復正常生產，估計將對2～3月銷售產生影響，後續將盡力做好防疫工作並全力投產，追趕進度，以達到全年銷售2,000萬台目標。

(工商 )