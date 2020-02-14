立法院朝野黨團今（14）日下午協商，對新會期達成共識，將在2月21日開議，當天將邀行政院長蘇貞昌與各部會首長列席，進行施政報告及備詢，並特別針對新冠肺炎防疫機制提出報告；此外，行政院將在20日提出《防疫特別條例》，屆時立院開議後即可進行討論。

立法院長游錫堃今天下午召集黨團協商，研商立法院第十屆第一會期開議日等事宜，經各黨團同意，定於21日（星期五）舉行第十屆第一會期第一次會議，

並於開議日邀請蘇貞昌進行施政方針及施政報告，報告後隨即進行政黨質詢，由時代力量黨團與民眾黨團各推派1人、國民黨團推派2人、民進黨團推派4人。

另外，會議中也決定，立法院各黨團針對台灣參與世界衛生組織（WHO）的共同聲明，將由各黨團推派1名立委參與協調，並由法制局在開議前一天下午5時前總整內容，送各黨團確認後，加蓋各黨團章戳於開議當日送院會宣讀。

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(中時電子報)