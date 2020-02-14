加拿大國家鐵路公司今天表示，國內原住民抗議天然氣管線興建工程，迫使東部鐵路系統暫停營運。加拿大國家鐵路是北美第3大鐵路系統。

加拿大國家鐵路公司（Canadian National Railway）表示，旗下加拿大鐵路網所有跨陸列車都將暫停營運，原因是示威者封鎖多倫多以東的一個重要通道。這是最新一波造成加拿大鐵路癱瘓的抗議行動，先前已有一系列類似行動。

加拿大國家鐵路公司執行長魯斯特（JJ Ruest）說：「有鑑於上週有超過400班列車取消，加上我們鐵路主線上的策略性位置爆發新一波抗議潮，我們已決定逐步暫停加拿大東部鐵路系統的營運，這是一項負責任的做法，能確保我們員工及示威者的安全。」

加拿大國家鐵路公司表示，停運可能會導致「暫時性裁員」。而代表鐵路工人的工會表示，來自各家公司的多達6000名員工會受到影響，他們要求政府介入此事。

過去一週，示威者封鎖全國各地道路、鐵路與港口，並占領政府辦公室，希望藉此「癱瘓加拿大」。

抗議群眾支持幾名來自第一民族（First Nations，即印地安人）Wet'suwet'en部落的領袖，這些領袖正在抗議海岸天然氣管線（Coastal GasLink）興建工程，因為這些管線會通過他們位於加拿大最西端的傳統領地。

加拿大聯邦警察上週強制執行法院命令，允許興建天然氣管線的工人進入。而後，部分原住民示威者被捕，引發全國抗議浪潮。

(中央社)