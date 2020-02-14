LED爆閃警示燈會發出藍、紅色燈光，讓夜間駕駛人在遠方即能注意並減速慢行。(新莊警分局提供／吳亮賢新北傳真)

LED爆閃警示燈會發出藍、紅色燈光，讓夜間駕駛人在遠方即能注意並減速慢行。(新莊警分局提供／吳亮賢新北傳真)

為減少交通事故發生，新北市警察局新莊分局昨( 13)日於中正路、堤外便道、環漢路、瓊林路、新北大道、青山路、壽山路等轄內7大夜間易肇事路段，設置太陽能爆閃警示燈，提醒用路人注意道路狀況及減速慢行。

新莊分局交通組表示，深夜及凌晨兩大時段是光線最昏暗的時候，容易影響駕駛的行車視線，再加上該時段車輛較少，更容易因車速過快而發生交通事故，藉由裝設LED爆閃警示燈，發出藍、紅色燈光，讓夜間駕駛人在遠方即能注意並減速慢行。

新莊分局表示，經交通事故數據分析熱時、熱點後，選擇增設爆閃警示燈的路段，日後也會機動調整裝設位置，此外，新莊地藏庵管理委員會也捐贈LED太陽能爆閃警示燈50組，主任委員林俊德表示，交通事故往往需付出龐大社會成本，造成許多家庭失去經濟重心，希望藉此響應新莊分局防制交通事故的決心，增進警民合作，讓用路人行車更安全。

(中時 )