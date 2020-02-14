台北市內湖新明路傳出中油漏油，議員李明賢14日與里長前往關心，中油廠長曾繁鑫表示，已鎖定漏油點，機晚9時將再次開挖確認，另在市府要求下，28日前會更新管線。

新明路傳出中油漏油事件，引發附近居民人心惶惶，李明賢今天下午與石潭里長廖煒國前往危機處理指揮中心關心。

李明賢指出，曾繁鑫說明已鎖定漏油點，今晚9時再次開挖確認，中油在5天內提出計畫方案，28日前更新管線。

廖煒國質疑地下管線雖然複雜但有設計圖可找到源頭，曾繁鑫表示，中油管線是1975年鋪設，確實年代久遠，，漏油點已經確認，但因為有兩條平行箱涵，今晚做最後確認。

曾繁鑫也保證，因為這裡是能源管線（油管），不會發生高雄氣爆（乙烯）的情況，請民眾可以放心，對於居民健康安全保障，中油承諾一定會先做好危機處理。

不過，李明賢仍擔心，漏油源頭找到了，今晚不知道是否就能解除危機，他也質疑是中油消極不作為還是政府螺絲鬆了，也提醒台北市長柯文哲不能凡事推給中央。

(中時 )