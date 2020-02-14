情侶間相處總會有些意外小事故，不過這種走錯門的失誤還是要特別小心！一名男性網友表示，現在還是覺得很崩潰，一直認為插錯洞只是笑話，沒想到現實中真的會發生...自己與女友洗澡時，一時性起而不小心「進了一個未知的領域...」，讓女友當場氣炸，深怕自己「情人節過完，直接變等光棍節」

網友在《Dcard》表示，昨天晚上因朋友生日，有喝了一些酒微醉，回家想說趕快洗澡睡覺但女友怕他暈倒在浴室，就難得說要一起洗，沒想到洗著洗著就來了性致，於是原po就在女友背對他的時候「不小心插進了一個未知的領域...」讓女友慘叫了一聲，直接把他踢飛，接著就摀著屁股，惡狠狠的看著原po，兩人一個晚上都不說話。

直到情人節的前一天早上才提醒他「情人節最好想一下要幹嘛喔...」讓什麼都沒準備的原po相當慌張，因為他忙著工作「根本忘記有這件事」原po上網求助，拜託網友救救他，表示「我不想情人節過完，直接變等光棍節嗚嗚嗚」讓網友笑翻表示「抱歉我知道我不應該笑，但嘴角還是不爭氣的失守了...加油...」

(中時電子報)