信義鄉農會辦理共同運銷成果斐然，鄉長全志堅（左二）頒獎表揚績優農民。（廖志晃攝）

信義鄉盛產優質農產品，高山蔬果質量俱佳，廣受消費者喜愛，信義鄉農會結合產銷班辦理共同運銷，2019年運銷總金額高達4億多元，農產品拍賣價格屢創新高，其中，敏豆每公斤拍賣價345元，更是令人咋舌！

信義鄉各界14日在信義鄉農會梅子夢工廠，舉辦農民節表彰大會，立委許淑華、信義鄉長全志堅都到場表揚績優農民，並感謝他們生產優質農產品，維護食品安全的努力。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，信義鄉農特產品包括葡萄、高山蔬果、梅子、茶葉、花卉等，在台灣市場普遍獲得大眾肯定與喜愛，就是因為有一群默默為農業的付出的農民，因此，特別舉辦表揚大會。

2019年信義鄉農會運銷業務，全年度運銷量最多件數第1名是神木班，全班運銷量總件數15萬4235件；農會頒發獎金3萬元，每件再補助班基金2元共30萬8470元；第2名農富班運銷量總件數4萬5065件；農會頒發獎金2萬元，每件補助班基金2元共9萬130元；第3名新鄉班總件數2萬9703件；農會頒發獎金1萬元，每件補助班基金2元共5萬9406元；原住民產銷班B組評比第1名新鄉班，農會頒發獎金2萬元

全鄉共同運銷總金額最多的是蘇國銘，農會頒發獎勵金3000元；共同運銷量超過5000件，農會頒發獎勵金1萬元及獎牌1面。全鄉共同運銷量最多件數前三名，林育蔚9529件，農會頒發獎金5000元及獎牌1面；共同運銷量超過5000件，農會頒發獎勵金1萬元及獎牌1面。林縉羽8184件，農會頒發獎金3000元；共同運銷量超過5000件，農會頒發獎勵金1萬元及獎牌1面。蘇國銘7211件，農會頒發獎金2000元。

2019年運銷品項最高價部分，全紅（蕃茄）郭良洲，每公斤拍賣價225元，獎金5000元；敏豆劉佳章，每公斤拍賣價345元，獎金5000元；彩椒全文忠、陳秀雪，每公斤拍賣價210元，獎金5000元。

(中時 )