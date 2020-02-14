孵座百貨商城快馬加鞭急闖關，彰化市第二停車場BOT火速修正再送審。（吳敏菁攝）

彰化市第二停車場BOT案土地撥用，日前審查遭內政部退件，引起彰化人關心，彰化市公所快馬加鞭，13日完成修正撥用不動產計畫，送件縣府，工務處表示，縣府將以最快的速度再度報請內政部核定，使本案早日進入招商作業及實質開發工作。

工務處表示，彰化市第二停車場BOT案，攸關帶動彰化市發展，呼籲中央，支持促成彰化市重大建設，中央與地方是夥伴關係，地方發展有賴中央的支持，希望中央能支持促成讓彰化能發展更好更美。

彰化市長林世賢表示，彰化市的建設不能等，彰化市民期待一座百貨商城，對停車空間更有迫切的需求，彰化市第二停車場，就位在彰化繁榮商圈的樞紐地帶，一接到被退件的消息，公所馬上釐清理由，補足資料不足之處，這個案子，肩負著彰化人的殷切期待，希望盡速過關。

彰化市公共造產第二停車場的基地面積2150坪，2018年彰化市公所和縣府已簽訂合作備忘錄，計畫興建地上6樓、地下2樓多目標使用綜合大樓，容積率960％、建蔽率80％，創造彰化新地標，容納電影城、商城等，目前僅能停放180輛的空間，立體化能增加660輛的容量。

(中時 )