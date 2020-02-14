田尾鄉溪畔活動中心因管理權紛爭，五天內被更換兩次鎖，目前暫時禁止所有人出入，影響長照據點和社區發展協會與舞蹈班成員使用權益。（謝瓊雲攝）

5天內換兩次鎖，田尾鄉溪畔社區活動中心遭封館禁入。此處長期做為社區發展協會據點，長照關懷據點與Ｃ級巷弄長照站，還有社區媽媽舞蹈班，卻疑似因村長和社區理事長鬧不睦，引發管理權歸屬紛爭，田尾鄉長林守政呼籲雙方冷靜好好溝通，和氣生財。

活動中心為30多年前地方各界捐資興建，地主福德宮廟方無償撥用土地，總工程費600多萬，1992年完工後成村民交流據點，卻遲未申請建照且所有權歸屬不明。

4日晚間舞蹈班發現大門上鎖，通知公所、村長陳錦津、廟方人員到場仍打不開，驚覺門鎖被換，眾人鬧上警局仍不得其門而入；8日廟方二度將活動中心全面換鎖，甚至以鐵釘將二樓辦公室外鐵門封死，所有人皆無法進出。

社區理事長江過否認換鎖，強調自己管理維護活動中心多年，協會也支付房屋稅10年，舞蹈班免費使用場地，卻常跳到晚間10點擾人清夢，她多次要求9點結束下課，卻溝通未果，當晚才會把大門鎖上，沒想到如今反被換鎖，連她和長照服務的長輩都進不去。

村長陳錦津無奈說，活動中心平日幾乎不會上鎖，開放任村民自由進出，廟方、社區發展協會和他都有鑰匙，當晚是舞蹈班請他協助開門，大家到場才發現鑰匙打不開，懷疑有人換了鎖。

福德宮主委陳宥丞強調，活動中心所在土地一直屬於福德宮，地價稅也都是廟方繳納，這座建物當年是地方仕紳出錢出力，希望全村共享，舞蹈班成員使用場地雖未付費租用，但長年定期捐獻香油錢給廟方。

陳宥丞說，如今鬧出使用管理權紛爭，廟方站在地主立場，元宵節當天只好出此下策，換鎖、封館，對於活動中心未來的使用與管理維護，管委會15日中午將會開會討論對策，下周也將再找村長、社區理事長協調溝通，說明廟方的立場與決議，希望能以村民多數人權益為重，盼三方互相尊重、彼此配合，和平共享活動中心。

(中時 )