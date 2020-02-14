高雄市首場工程建設直播、市長韓國瑜在中華地下道填平工程現場宣告進度超前、3月初有望通車的好消息。韓國瑜也在現場手舉「大家辛苦了，我們會盡快完工！」的牌子向開車經過民眾喊話，更祝大家情人節快樂。

「再等20多天，就能南北通車！」韓國瑜表示，目前地下道填平工程進度超前， 12日已開闢南下便道，最快3月初就能開放南北4線道通車。

韓國瑜強調，過去沒有工程建設開過直播，中華地下道填平工程是第一次。他表示，中華地下道48年來對高雄人來說乘載許多感情，但因設計及規劃問題，長年影響了周邊三鳳中街、後驛、大連商圈等場域。該地下道積水、限高更是造成高雄人生活上諸多不便。

工務局長吳明昌表示，該地下道預計提前2個月完工，將回填2萬3000立方公尺環保、快乾的混凝土，目前已動用2000車次混凝土車，日以繼夜填入1萬6000立方公尺。12日已搶先開放一條南下便道，

吳明昌強調，目前該路段已回填完畢，剩餘65公分高度將鋪設瀝青混凝土、級配底層，未來通過滾壓測試後，才會正式鋪上兩層AC、完成標線繪製，開放通車。

吳明昌表示，韓國瑜上任後就提醒工務局要「苦民所苦」盡力完成民生相關建設，，去年起一共剷除6座陸橋，填平1座地下道，工務局也因此獲得44個建設獎、20項中央頒發的優等獎。

韓國瑜笑說，各局處都辛苦，目前衛生局也很辛苦，水利局清除3000多公里下水道也很辛苦，觀光局、警察局防範治安，教育局忙雙語教育。農業局也致力推動外銷，

「工務局同仁大家忍耐一下，情人節晚一點下班！」韓國瑜也貼心贈送仍在現場加班打拼的工作人員巧克力，預祝大家情人節快樂。

(中時 )