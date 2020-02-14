不管是心理學家、諮商師、兩性專家都告訴我們，維持一段好的關係，「溝通」很重要，尤其是溝通的方式。但你知道嗎？溝通不見得要訴諸語言、文字，有時一個眼神，一抹微笑，甚至是一個觸碰，都比言語的溝通有效很多。

德保羅大學（DePaul University）曾進行一項研究發現，僅僅5秒鐘的觸碰，可能比你要說的話或臉部表情更快，也更清楚地表達你的任何情緒，包括生氣、害怕、高興、悲傷、愛戀、感激、厭惡及同情。透過觸碰，情意傳達正確率高達50～78％。

「過去總認為觸碰只是溝通過程中的輔助工具之一，使溝通更順暢，但現在研究已證明，它可以成為單獨的一項非口語溝通技巧，」研究主持者、心理學系副教授荷騰斯汀（Matthew Hertenstein）說。

事實上，觸摸是人類最早學會的語言之一，也是最原始代表親密的肢體語言。非口語研究中心（the Center of Nonverbal Studies）主持者吉凡斯博士（David Givens）甚至表示，觸碰比起眼神、言語都來得真實，「如果說眼見為憑，那觸碰就是確認（knowing for sure），」我們從嬰兒時期就開始學習觸碰這個語言，輕易地就能理解觸碰的意涵，而且幾乎是直覺反應。

美國邁阿密大學「撫觸研究所（the Touch Research Institute）」的研究也發現，觸碰可以降低交感神經的刺激、增加副交感神經的作用，使得脈搏減緩、血壓降低、皮膚溫度升高，尤其是被所愛的人輕柔地撫觸或按摩，不僅可以減輕疼痛、紓壓、解鬱，

還能使彼此關係更緊密。

對於情侶來說，這真是天大的好消息。不用再抱怨：「為什麼他都不聽我們說話？」不妨試試以下8招：

【當妳想告訴他：你好棒！】

妳可以輕拍他的臀部

我們常在球賽中看到，男人之間會互相拍屁股，表示讚許。吉凡斯博士解釋，男人從小就被教育，這樣的手勢就是代表鼓勵與支持。也因此，當妳也用這樣方式觸碰他時，他能立即解讀為妳對他的認同。

【當你想告訴她：妳好棒！】

你可以輕捏她的手

想當然爾，拍屁股不適用於女性身上。美國肢體語言溝通專家芬奇（Carolyn Finch）建議，不妨輕捏對方的手，表達「我在妳身邊」並且認同，或是直接給她一個深深的擁抱。

其實，女人對觸碰比男人敏感。吉凡斯解釋，那是因為觸碰牽涉到腦部對情緒、情感的反應，是右腦的管轄範圍，而女人的左右腦平衡比男人好，也因此對觸碰的直覺反應會更快。

「所以，女人有時候還需要教導男人關於觸碰，甚至擁抱的學問。擁抱是有能量的，透過擁抱，兩人便是在交換能量，」芬奇笑說。

已有研究指出，經常與另一半親親抱抱，能大量分泌催產素（oxytocin），緩解緊張情緒、提升人際關係，還能降血壓與預防疾病發生。這只是其中幾種已知的能量，其他的就有待你們多抱抱來發掘了。

【當你想對對方說：I’m sorry！】

如果你們坐著，可以伸手輕捏他的膝蓋

吉凡斯解釋，這個動作會讓對方覺得跟你的距離拉近，也就比較容易聽進去你想說的話；而且，「膝蓋是比較中立的身體部位，不像摸他的手臂或臉那麼具侵略性，他比較不容易有太大的反彈」。

這動作還有一個優勢：當你的手碰觸他的膝蓋時，你可能會稍微往前傾，這是個屈服的姿勢，他會下意識地認為你在懺悔，或尋求他的諒解，也因此會更容易接受你的道歉。

或者你也可以試著搓揉他的背部，搓揉有關愛的意涵，這也是另一種跟他說：「親愛的，對不起」的方式。

【當妳想要他做某件妳覺得他可能不想做的事情時……】

抓住他的手，讓他的手呈禱告姿勢，再用妳的手包住他的手

下次想讓老公去倒垃圾、洗碗，或做些他不願意做的家事時，不妨試試看這樣拜託他。

十指交扣、擺在胸前的手勢代表著權力與控制。你有沒有發現，很多政治人物或高階主管演講時，都會不自覺擺出這樣的手勢？而且當妳把對方的手包住，會釋放出「我才是主導者」的訊號，無形中增加妳說話的說服力，撫觸研究所負責人菲爾德博士（Tiffany Field）說。

【當妳想安慰他時……】

可以沿著髮線輕輕按摩他的脖子

幫他梳理頭髮，然後順勢按摩他的脖子、背部，幾乎是每個專家都認同的方式。吉凡斯說，幫對方梳理頭髮是最原始，也是最通用的照顧手勢；不管是動物或是人類都能透過這樣的觸碰表達關愛。也因此，這樣的觸碰能帶給對方安全感，並感到平靜。

「而且，後背部的斜方肌也是我們主要會承受壓力的區塊，幫對方按摩頸背能幫他紓壓、放鬆，對男女都是最好的安慰手法，」菲爾德進一步解釋。

芬奇說，每天晚上看電視時，她老公就會幫她搓背、按摩。她提到，女性從小到大常接受這樣的撫觸，她們的祖父母、父母或朋友，可能都曾這樣觸碰過她們；所以對女性而言，這樣的輕撫代表的是對方的關愛與照顧。

【當你想化解兩人之間的爭執時】

把手放在他的肩上，重點是要把手肘伸直

其實，肩膀是另一個較中立的身體部位，這裡有比較多肌肉保護，所以不像臉或脖子那麼敏感與脆弱。你可以雙手環抱住他，並輕拍他的肩膀或手臂，就像安撫嬰兒一樣，這代表呵護，同樣適用成人。

另外，吉凡斯表示，按住他的肩膀，並保持手臂伸直，形同對他的腦部發出「暫停」的訊號，同時也能幫助他冷靜下來。

如果是老婆正在氣頭上，他認為不妨握住她的手，給她安全感。有研究發現，女人的手比較小，手指尖的毛細孔密度高，環繞周圍的觸摸接收器也就更密集，對觸碰較男人敏感，不失為安撫她的好方法。

其實任何觸摸都可以讓對方意識到他跟你之間的連結，或許能趁著還沒吵開之前，將他的情緒穩定下來。不然等他火冒三丈，腎上腺素和可體松這些壓力荷爾蒙已經升高到一定的程度，這些求和舉動就一點都不管用了。

【當妳想做愛時……】

最直接的暗示方法就是用手指輕撫他的大腿內側

這不只是因為那裡接近男性的私密處，愈靠近私密處的大腿內側，布滿許多神經，都與私密處連結。

而且這部份的皮膚也因為沒有肌肉的保護，非常敏感，所以只要用手指輕撫或揉捏，保證他很快就會熱情地回應你的需求。

或者妳也可以嘗試比較含蓄的做法：抱著他輕撫他的後頸，或是觸碰他的耳朵。芬奇認為，這些觸碰同樣帶有某種誘惑的魔力。

【當妳想對他說：我愛你】

雙手捧著他的臉，並給他深深的一吻

誰說只有男生能捧著女生的臉說「我愛你」！（圖片來源：Pixabay）

誰說只有男生能捧著女生的臉說「我愛你」！吉凡斯說，比起女生，男生的臉上有更多的毛囊細胞，尤其是當他刮了鬍子以後，他們的臉會比女生更敏感。

而且臉部是全身上下感覺最親密的部位之一，捧著他的臉，慢慢靠近妳，也是在傳達「我覺得跟你有深厚的感情聯繫」。

男生的話，不妨試試另一個同樣浪漫的觸碰：熊抱。芬奇透露，可以觀察你的另一半是否很習慣熊抱，這是一種下意識表達「我會對妳忠誠」的舉動，同時意味著，這個男人對這段感情很有自信，覺得你們會有不錯的未來。

而且如果妳的另一半很常熊抱，恭喜妳，他可能也很習慣跟妳分享他的心情。

解讀他的反應

●如果他變得放鬆：甚至把他的身體稍微轉向你，那就表示他們也希望藉著觸碰跟你更靠近，而且他可能已經受你影響了。也就是說，這時候的他比較容易同意你的意見。

●如果他變得緊繃或逃離觸碰：他可能還沒準備好要做更進一步的觸碰。但根據研究，如果是平時和妳有肢體接觸的人，當他們迴避時有三種可能：他們有祕密、在說謊，或當時心情非常不好。

●但如果他們沒有逃離觸碰，只是稍微轉離你：那表示他們是願意聽你想說的話，只是還有點猶豫要不要同意你 。

●當他們用同樣的觸碰回應你時：也是透露他們覺得自己跟你很親近，才會開始模仿。

(中時電子報)