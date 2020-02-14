台灣百和工業擁有268項多國專業。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

和美工業區土地增加0.89公頃了！和美都市計畫公告，配合台灣百和工業公司擴建，公告實施農業區變更乙種工業用地細部計畫，變更後30％土地做為地方政府公共設施使用，台灣百和表示，工廠擴建增加30至40名員工，創造9.08億元產值，促進地方經濟繁榮。

創立於1979年的台灣百和主要生產粘扣帶，擁有268項多國的專利，全球20大運動鞋品牌都是其重要的客戶，近年來運動市場擴大，共應鞋帶、成衣之黏扣等，快速成長，原有廠區已經不敷使用，加上要建造廢水回收處理廠，空間不足，申請擴廠計畫。

2016年經濟部就核准擴廠計畫，業者依「都市計畫工業區毗鄰土地變更處理原則」和「都市計畫法」提出地目變更，以促進土地利用，歷經了重重行政作業程序，正式公告了。

這次變更範圍為和美都市計畫北側，距離交流道4公里，主要聯絡道路是德美路和和厝路，計劃書指出，變更原則主要促進廠區空間有效利用，創造最佳營運利潤，除了配合設立必要之公共設施外，餘為擴建廠房及設置廢水處理設施使用，將其土地使用分區劃設為30％之公共設施用地。

變更範圍北側、東側毗鄰農業區部分，設置寬度1.5公尺以上之隔離綠帶，設置景觀植栽，南側緊鄰既有發展區及新開發住宅社區，規劃廣場用地及停車場用地各1處，供周邊地區使用。

(中時 )