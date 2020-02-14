駐日代表謝長廷2月14日出席在「每日新聞東京本社」所舉行的「小學生新聞2019冬季號」台灣旅遊有獎徵答頒獎典禮，並頒贈2組獲獎者日本往返台灣雙人機票，與台北市飯店雙人住宿券。

謝長廷在頒獎典禮上表示，關東及九州地區參加此次有獎徵答活動的人數為7205人，關東地區參加人數比去年多1500人。有所謂「百聞不如一見」，實際前往台灣旅遊，相信可親身感受到此次「台日互助情誼」，及「台灣與日本海域相連，環保無國境」活動主題的意義。他祝福獲獎的小朋友能有一段美好的台灣之旅。

駐日代表謝長廷2月14日出席在「每日新聞東京本社」舉行的「小學生新聞2019冬季號」台灣旅遊有獎徵答頒獎典禮，(黃菁菁攝)

每日新聞社發行之「小學生新聞2019冬季號」台灣特集，主題包括「台灣運動（標槍）選手鄭兆村」、「急救士松岡博人回饋台灣」、「宜蘭岳明國小布袋戲巡迴公演」以及「去年獲獎者之台灣遊記」等4項，免費發送給首都圈與九州地區當地的公立小學。

首都圈共計有7007位小朋友參加有獎徵答，東京都就讀小學4年級的上村洸生與千葉縣就讀小學2年級的MIRA七海幸運中獎，九州地區則由福岡市小學1年級學生石井勇宇幸運中獎，3位得主皆可獲得台灣旅遊獎品。

(中時電子報)