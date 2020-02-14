新冠肺炎疫情影響，全國延後開學，但大學申請期程沒有延後，讓輔導選填志願時間縮短，北市教育局特別邀請大學專業教授及建國中學教師，透過台北酷課雲以線上直播方式開設「109年線上大學升學講座」，協助高3學生了解各學群，在準備申請入學時的備審資料及面試有所幫助。

高中升大學是選擇生涯進路的重要階段，由大學教授協助孩子認識及理解大學校系所學課程，將能減少後續孩子因錯誤認知而產生的不適應，台北酷課雲將於2月17日至2月22日推出「109年線上大學升學講座」，報名的台北市學生只要在課程開始前使用台北市單一身分驗證帳號或酷課雲帳號登入，如非台北市學生可直接註冊後登入，加入各講座課程，讓全國高3生都可在開學前，直接線上詢問教授籍老師升學準備方向。

北市教育局指出，第1天課程是由台灣大學財務金融學系暨研究所陳明賢教授開設的「如何幫助高中生做好申請入學之準備」，讓家長、老師可以與學生共同準備申請入學的資料；第2天由台北醫學大學的吳瑞裕教授在線上為學生分享往常醫學院教授，選擇學生是否合適進入醫學科系的基準及經驗；第3天由建國中學教師輔導室曲慧娟，以多年輔導學生準備大學申請入學的經驗開設「申請入學的準備」；第4天將由台灣科技大學機械工程系王朝正教授獨家解密如何申請理工類科大學。

針對這次的防疫，北市教育局也為國中3年級學生做準備，於2月11日至2月20日推出為期8天14節「國中線上寒輔直播課程」，讓國3生在家也能安心準備會考，未來台北酷課雲將陸續推出其他課程及講座，協助學生充實各項知識，讓學生在防疫期間學習不中斷。

(中時 )