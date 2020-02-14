曾國城、詹姆士共同主持的《食尚玩家-歡樂有夠讚》14日年後首度開棚，這天適逢情人節，曾國城表示在13日的時候跟老婆吃過飯了，提及夫妻之間的熱度不能單靠象徵性的節日去提醒雙方要維持感情，「過日子比過節重要，長期為了愛去灌溉感情才有具體意義。」

他做過最浪漫的事情是老婆生日當天，購入要價約400萬的房車，他笑說：「我覺得比較像是整人。」那天他先藉口說要去錄影無法陪伴，請新加坡友人、經紀公司的人帶老婆到宜蘭吃午餐，趁午時到汽車專賣店購車，接著便把車停在日式料理門口前，當老婆一踏出門時，「我就把車門推開走出來，拿出鑰匙給她說聲生日快樂。」老婆一整個驚訝、複雜表情溢於言表。

這次過年他帶全家到北海道度假一周，接著在金山待一日陪父母走春後馬上又到帛琉五日。他表示很幸運地在北海道當地沒遇到新冠肺炎爆發，倒是在機場排隊買口罩大排長龍。到帛琉準備入海關時，「海關人員把中港臺的看成同一塊，平常出關約半小時，這次花了快一小時。」

(中時 )