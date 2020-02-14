滿心歡喜以為情人節前夕能順利脫單？台南1名19歲劉姓男子在網路上認識心儀的女網友，並相約要去高雄佛光山賞煙火，不料女方竟放他鴿子，還多次已讀不回，讓他露宿街頭苦等2天，最後還被封鎖「不讀不回」，身上的錢也已全數花盡，只好到鄰近派出所求救，在警方協助下，才順利返家。
劉男8日深夜1時45分來到高雄仁武分局大樹分駐所，渾身泥濘且一臉疲憊，他向執勤的員警陳宗豪、李宗祐求助，警方了解後得知，劉男在網路遊戲上認識1名女網友，2人相約到佛光山看煙火，劉男7日帶了2000元，從台南工廠宿舍搭火車、計程車輾轉到了佛光山，到了約定時間，女子沒出現，留訊要他等到凌晨0時，劉男於是露宿街頭癡癡等待。
女網友表示會跟他見面，卻一直已讀不回，最後甚至封鎖不讀不回，劉男心灰意冷之際到派出所求助，當時身上也僅剩400多元，由於該時間點已無火車，負責的2名員警熱心共出資1200元讓劉男順利搭計程車返家。事後劉男也致電到大樹分駐所，感謝員警熱情幫助，並且說將會歸還車資。
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(中時電子報)
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