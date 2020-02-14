外埔區中山路口因道路狹窄，視線不佳致交通事故頻傳，市議員吳敏濟邀相關單位會勘。（陳淑娥攝）

台中市外埔區外埔路與中山路口為中心地帶，因道路狹窄致視線不佳，交通事故頻傳，市議員吳敏濟14日會勘，要求灌溉溝加蓋並遷移水門，水利會表示，若變更後不影響灌溉功能，願配合遷移水門以提高行車安全。

吳敏濟表示，該危險路段位於外埔國小校門口、區公所、戶政事務所、分駐所後方，原名后里圳七支巷，學童上下學及民眾上下班車輛眾多，早年灌溉溝局部加蓋後更名為外埔路，鄰近中山路口約30米長仍僅3米寬，形成交通瓶頸，又有民宅遮蔽路口視線。

吳敏濟指出，該服務處自2012年以來召開過數次會勘，因事涉水門遷移問題，水利會始終沒有同意。

水利會磁磘工作站長鄭富仁表示，調整一座水門位置恐牽動其它水門，如果變更後不影響灌溉功能，願意配合遷移以提高行車安全。水利局總工程司連昭榮表示，灌溉溝以滿足農田灌溉為優先，將協助克服技術問題，兼顧灌溉與交通安全需求，讓水門遷移至適當位置。

吳敏濟表示，既有灌溉溝應加蓋至中山路口，水門也要遷移至中山路東側，整個工程完工後，再召集轄區分局及交通局現勘評估增設號誌燈，並在地面變更標線等安全設施。拓寬前，請公所先在中山路南下車道設置「爆閃燈」，提高行車安全性。

(中時 )