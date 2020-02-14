今天是情人節，受到新冠肺炎疫情衝擊，中國大陸花卉價格大崩盤，僅剩去年的1/3，在雲南花市，花農一天含淚銷毀的玫瑰花超過百萬支。外送訂單顯示，今天最熱門的禮物不再是鮮花，而是口罩，其次則是護目鏡與酒精消毒棉片。

《中央社》引述陸媒報導稱，雲南斗南花市是大陸最大的花卉市場，鮮切花佔大陸市場70%，是花市的晴雨表。但今年情人節期間，斗南花市的花卉價格崩盤，交易量、價格僅及去年同期的3至4成。

雲南斗南花卉產業集團企劃營運總監董瑞指出，往年情人節期間的交易量、價格都是他們一年當中的最高點，去年拍賣的A級玫瑰花，一支最高價達人民幣5元（約台幣22元），今年僅剩1.5元不到。

受到新冠肺炎疫情衝擊，大陸外送訂單顯示，14日最熱門的禮物不再是鮮花，而是口罩。圖為廣西口罩生產線。（圖／中新社）

他說，以往每日拍賣，正常情況僅有5%以下的花卉會被銷毀，但今年被銷毀比例高達3成以上；2月10日，玫瑰花總供應量400多萬支，這代表當天被銷毀的玫瑰花超過百萬支。

報導指出，受疫情影響，今年的情人節頗為特殊。新型冠狀病毒在大陸爆發，情侶們無法如往常那樣見面過節。大部分花店大門緊閉，少數還想做情人節生意的店主在網路賣的是「永生花」。

根據美團外賣大數據顯示，預約在2月14日送達的情人節禮物比前一天成長3成；來自同一個城市，但訂單發件人和收件人位址位於兩個位置近期成長5成，情侶們選擇同城異地戀模式。互送的禮品中，防護用品居首，其次是蔬菜。

數據顯示，情人節外賣平台銷量最高的「花束」中，榜首不再是玫瑰花，反而是西蘭花（青花菜），其次是花菜（花椰菜），第3是零食花束。

情人節外賣平台搜索量最大的禮品榜單中，口罩居首，其次是護目鏡，第3是酒精消毒棉片。

據報導，近日由於疫情因素，大家都宅在家中。關於情人節怎麼過這個問題，不少大陸網友開玩笑稱：「生命誠可貴，愛情沒它貴。」

(中時電子報)