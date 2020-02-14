廖姓住民為感謝護理人員長年辛勞，於換藥時硬是塞給她現金5千元，只好交由政風室處理。（彰化榮家提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化榮家主任史浩誠於2月13日召開家務會議，表揚許姓護理師廉潔可風之行為，並頒贈獎金及香皂禮盒。（彰化榮家提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化榮家袁姓住民養女徐女士，感謝委外護理師許雅萍熱心協助渠將養父送至臺中榮總埔里分院醫治，特贈予紅包2000元，經多次婉拒，徐女士堅持，為了避免尷尬，許員權且收下，並送等政風室登錄，不到一個月，又有員工將拒收的現金5000元退還，廉潔風氣持續蔓延擴散，裡面更有讓人感動的溫暖人情。

送紅包是普點的人情，許姓護理師權且收下並送交政風室登錄處理，政風室主任劉昌元打電話告知徐女，為促進廉能風氣，將以匯款方式退還現金，因聽聞徐女哽咽提到如果沒有許姓護理師熱心幫忙，基於家庭因素，可能要帶養父入住旅社，故劉昌元建議徐女可寫信傳達謝意，精神的鼓舞更有意義。

徐女於是在農曆春節前寫了一封感謝信寄給許姓護理師，寫道：「渠養父皮膚不好，沒辦法從雲林榮家轉到彰化榮家，原本要帶渠養父到旅社住幾天，幸好遇上好心的護士許小姐，建議帶養父到臺中榮總埔里分院醫治，實在很感謝許小姐熱心助人，也很感謝榮家照顧渠養父。」這封感謝信觸動許姓護理師心坎，原本以為只是舉手之勞，想不到可以解決徐女燃眉之急，讓徐女覺得無以回報，更加堅定她幫助他人的決心。

榮家主任史浩誠於今日家務會議表揚許姓護理師廉潔可風之行為，並頒贈獎金及香皂禮盒。很湊巧地，邱姓護理師於會前急忙找到政風室主任劉昌元，告知廖姓住民為感謝護理人員長年辛勞，於換藥時硬是塞給她現金5000元，只好交由政風室處理。

劉昌元表示，那怕是經濟價值不高的食物，同仁收受後都會送交政風室登錄處理，但他從事政風工作6年以來，頭一次遇到同仁拒收現金，而且金額高達數千元，廉潔自持的情操深值讚許。家主任史浩誠說，同仁對數千元現金不為所動，直接送交政風室，顯見拒絕餽贈蔚為風氣，人人致力提升政府清廉形象。

(中時 )